В Сербии состоялась серия мероприятий в рамках Дней духовной культуры России-2021

В Сербии завершился комплекс Дней России с включением мероприятий духовного характера, проведённый в сентябре – октябре 2021 года Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Министерства культуры и информации Республики Сербии.

В Национальной библиотеке Сербии состоялось сразу несколько содержательных диалоговых и выставочных мероприятий. Так, руководители сферы культуры из российских регионов и сербские партнеры приняли участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур», на которой участники еще раз подчеркнули значимость общей духовной истории для построения двустороннего сотрудничества в сферах культуры.

Была развёрнута для сербской публики выставка «Петербург Достоевского», подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля. Тема биографии и духовных исканий великого русского писателя была во главе угла круглого стола с участием достоевистов и литературоведов России и Сербии.

Еще одним важным событием первого дня комплекса российских культурных событий в Сербии стала Первая встреча Российско-Сербского библиотечного диалога, договоренность о проведении которой закреплена по итогам очередного заседания Межправительственного Российско-сербского комитета в 2020 году. Участников Диалога познакомились с основными процессами трансформации библиотечной отрасли России о отметили имеющийся потенциал в вопросах обмена опытом и лучшими практиками между российскими и сербскими экспертами библиотечного дела.

В молодёжном доме Белграда прошёл круглый стол на тему «Человеческий капитал, культурное наследие и духовные ценности как основа творческого предпринимательства». Для его подготовки и работы были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры двух стран, руководители и студенты образовательных организаций России и Сербии.

В здании старейшего центра русской культуры за рубежом — в Русском Доме в Белграде — открылись сразу три выставки: «Уникальная Россия» Русского географического общества, демонстрирующая фотографии самых живописных уголков нашей страны, «Святыни Древнего Новгорода – свет, дошедший через века», отображающая представляющую уникальные образцы средневековой ико́нописи всемирно признанной новгородской школы; в фойе развернулась выставка народных художественных промыслов – восхитительных предметов ручной работы из разных регионов России.

Сербской публике была представлена красочная сводная концертная программа музыкальных и вокально-хореографических коллективов «Воронежские девчата» и «Добраночь» (эти два ансамбля затем выступали также и сольно в разных городах Сербии), а также сербского коллектива народной песни и танца «Талия».

С восторгом сербские любители классической музыки восприняли камерный концерт классической музыки, специально подготовленный Санкт-Петербургским Домом музыки. Специальную программу «Посольство мастерства» исполнили молодые лауреаты международных и российских музыкальных конкурсов.

Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» несколькими концертами в нескольких сербских городах представил казачье творчество, столь горячо любимое сербской публикой.

Культуру России невозможно представить без концертов духовной музыки. Всемирно известный Московский Синодальный хор трижды выступил с традиционной программой духовного пения, собирая аншлаги в разных городах Сербии.

Успешное проведение дней духовной культуры России способствовало ещё большему укреплению дружбы российского и сербского народов, утверждению общих культурных, духовных и нравственно-этических ценностей России и Сербии.