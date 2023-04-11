В Шэньчжэне, ведущем производственном центре Китая, завершилась ISLE 2023

Во Всемирном выставочном центре Шэньчжэня 9 апреля 2023 г. завершилась Международная выставка «умных» дисплеев и интегрированных систем (ISLE).

«Последние три дня были невероятными. Количество посетителей превысило все наши ожидания, выставочные залы были заполнены. Приятно видеть всех, кто хочет пообщаться друг с другом, особенно с тысячами иностранных гостей!» — заявил генеральный директор ISLE Li Yingjie (Ли Инцзе).

В рамках ежегодного мероприятия ISLE 2023, посвященного инновациям и решениям в сфере светодиодных дисплеев, и интегрированных аудиовизуальных систем, было организовано 80 000 квадратных метров экспозиций с более чем 1000 участниками как в режиме онлайн, так и в выставочном центре. В общей сложности 200 000 человек из Китая и других стран посетили выставку.

Основные моменты ISLE

Новые технологические тенденции и решения. На выставке ISLE 2023 основное внимание уделялось нескольким решениям, в частности виртуальным киностудиям, Naked-eye 3D Display, цифровым творческим искусствам, домашнему кинотеатру HD, универсальным интерактивным решениям для проведения конференций и приложениям 5G + 8K.

Нововведением на этом мероприятии стал светодиодный экран со сверхвысоким разрешением Micro-LED с шагом пикселя 0,4 мм, сочетающий в себе алогоритм ИИ и оптимальный просмотр.

Запуск сотен новых продуктов. Технически подкованные и прогрессивные участники выставки ISLE 2023 запустили сотни новых продуктов, включая продукцию ведущих производителей видеостен, таких как Unilumin, Leyard, Absen, Ledman AOTO, LianTronics, Cedar Electronics и SONY, заявив о новых рекордах по частоте обновления, яркости, контрастности, цветовой гамме и энергосбережению.

Лучшие отраслевые форумы и технические награды. В ходе трехдневного мероприятия были проведены 17 отраслевых форумов и семинаров, посвященных таким темам, как технологии отображения, расширение цифровых возможностей, «умный» город, интеллектуальное образование, интеллектуальные встречи и «умный» офис. Премия ISLE — это национальная награда в области технологий для дисплеев и интегрированных систем, которая была удостоена похвалы экспертов Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники (COEMA).