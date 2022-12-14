В школах Москвы начались открытые уроки по финансовой грамотности

Москва
14 декабря 2022

В московских школах стартовал новый проект — открытые уроки финансовой грамотности. Проект поддерживается столичным Департаментом образования и науки и НИФИ Минфина РФ.

Для учащихся младших классов проведён первый открытый урок, в ходе которого им был показан отрывок из мультфильма «Смешарики», посвящённый вопросам финансовой грамотности. После просмотра школьники отвечали на вопросы, поставленные авторами мультика.

По мнению представителя Департамента финансов Алексея Запускалова, для повышения финансовой грамотности годится любое место. Так, существует подкаст для детей «Крош и грош», посвящённый вопросам денег, или мультсериал финансовой грамотности «Азбука финансовой грамотности со Смешариками» и т.д.

Ответы на многочисленные вопросы школьников давала представитель Департамента финансов Елена Зюнина, объяснившая им, какова практическая польза от финансовой грамотности, как пользоваться полученными знаниями о личных средствах и накоплениях.

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