В Смоленске прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста

2 июня в Смоленске состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Татьяна Филатова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению (Департамент)– начальник управления правового и кадрового обеспечения, Юлия Дударева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента, Елена Шлягер, главный внештатный специалист гериатр Смоленской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 100 медицинских специалистов Смоленской области.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«Участие в мероприятии позволит дать старт новому проекту, который очень нужен для Смоленской области. Внедрение Комплекса мер является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни граждан пожилого и старческого возраста и независимости от посторонней помощи. Школа представит площадку для обмена мнениями, знаниями по многим актуальным вопросам гериатрии» – обратилась к участникам школы Татьяна Филатова, заместитель начальника Департамента – начальник управления правового и кадрового обеспечения.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в десяти регионах страны, в том числе в Смоленской области. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе каждого региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

«Проблема лечения больных с переломами проксимального отдела бедра (ППОБ) требует организационного решения, в том числе проведение оперативного лечения ППОБ у лиц пожилого и старческого возраста в течении 48 часов с момента получения травмы при условии компенсации сопутствующей патологии», – отметил Анатолий Овсянкин, главный врач ФГБУ ФЦТОЭ Минздрава России (г. Смоленск).

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.