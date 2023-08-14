В Сочи под руководством Копайгородского ведется работа по поддержке участников СВО и членов их семей

Общество
14 августа 2023

Мэром города Сочи Алексеем Копайгородским была создана эффективная система поддержки участников специальной военной операции и их близких. Власти придают особое значение этой работе, направляя соцвыплаты военнослужащим и их семьям, а также помогая им в различных вопросах. Об этом сообщили в администрации города журналистам издания «Блокнот».

Семьям, чьи родственники участвуют в специальной военной операции, предоставляется особая поддержка. Детям из таких семей бесплатно предоставляются места в детских садах и горячее питание в школе. Близкие военнослужащих также получают выплаты в размере 10 тысяч рублей на приобретение спортивной формы. В честь Дня защиты детей власти города направили 222 выплаты семьям участников СВО.

Как подчеркнула заместитель мэра Галина Москалева, в мэрии постоянно поддерживают контакт с близкими мобилизованных и добровольцев. Им предоставляют помощь в текущих вопросах и консультируют о новых мерах поддержки и так далее. Кроме того, по инициативе Копайгородского был создан Координационный совет, ответственный за контроль за данной работой.

Как объявил Алексей Копайгородский ранее, в городе Сочи реализуется 11 мероприятий, направленных на поддержку семей участников специальной военной операции. Кроме того, близких военнослужащих поддерживают финансово из средств Фонда, который формируется на основе пожертвований.

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