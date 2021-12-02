В Сочи стартовали ремонтно-восстановительные работы на автодорогах по нацпроекту 2022 года

В Адлерском и Хостинском районах Сочи стартовали ремонтно-восстановительные мероприятия на автомобильных дорогах. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью администрации Сочи. Ремонт осуществляется в рамках реализации масштабного национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года.

«Специалисты дорожных служб уже приступили к частичной замене бортовых камней, а также обустройству выравнивающего слоя, который состоит из мелкозернистого асфальтобетона. Следующим этапом станет укладка финишного слоя асфальта, включающего в себя высокопрочные щебеночно-мастичные компоненты. После того как будет сформирован верхний дорожный слой, на реставрируемых объектах будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Все это проведут в соответствии с ранее разработанной схемой контроля дорожного движения. До конца этого года основные работы в Адлерском и Хостинском районах будут завершены», – сообщили в администрации ведущего российского курорта.

В мэрии добавили, реверсивное движение по улице Чекменева будет организовано из-за проводимых работ на участке протяженностью около трех километров. Помимо этого, автолюбителей попросили ограничить скорость на участке, поскольку рядом находится общеобразовательное учебное заведение и спортивный комплекс. Соответственно, существуют риски, связанные с неосторожным поведением детей вблизи автомобильного трафика.

В мэрии Сочи отметили, всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», до конца 2022 года планируется привести в порядок 55 сочинских улиц. Общая протяженность их превышает 54 километра.

Источник фото: sochi.com