В Сочи стартовали тесты радиомаяков для поиска пропавших туристов

В российском городе-курорте Сочи начались тестовые мероприятия по испытанию специальных радиомаяков, которые будут использоваться сотрудниками специальных служб в поиске пропавших туристов. Это уникальный проект в масштабах всей России, в котором Кубань стала первым федеральным субъектом-участником, испытывающим инновационную систему. Пилотные испытания радиомаяков проходят при поддержке краевой администрации.

По словам специалистов, Кавказские горы только со стороны выглядят спокойно, безопасно и безмятежно. Однако для туристов-новичков восхождение к сказочным вершинам может закончиться крупными неприятностями и даже трагедией. Например, осенью прошлого года группа путешественников едва ли не погибла в своей беспечной прогулке. Тогда поиски троих взрослых и восьмерых детей длились чуть менее суток. Для поисковой операции администрация Краснодарского края привлекла все силы сочинских служб. В конце концов, испуганных и выбившихся из сил туристов удалось найти и эвакуировать из труднодоступной горной местности вертолетом. А вот если бы группа была оснащена аварийными радиомаяками, такой ситуации удалось бы избежать.

«Служба спасения через радиомаяки может получить точные координаты потерявшейся группы или индивидуального туриста в течение 10 минут. Для отправки сигнала о помощи, турист должен установить в вертикальном положении антенну и нажать на кнопку – все очень просто. Буквально через несколько минут спутниковая система примет сигнал и определит координаты отправителя с точностью до 50 метров», – рассказал Сергей Фомин, замглавы спасательной службы горнолыжного курорта Сочи.