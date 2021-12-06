В Сочи выставили на продажу «дом на дереве» за 2 млн рублей

Необычное объявление о продаже недвижимости недавно появилось на сервисе «Авито». В объявлении говорится о том, что в Сочи продается деревянный дом, построенный прямо на дереве. Стоимость объекта – 2 млн рублей.

«Каких-либо документов с планом строения к недвижимости не прилагается, зато есть дружелюбные соседи и отличный вид из окна – авиалайнеры в небе, пшеничное поле, горы, гипермаркет “Магнит”», – отмечается в объявлении на «Авито».

Разместивший объявление сочинец пояснил, что изначальная стоимость дома составляла 125 тыс. рублей, однако затем она выросла практически в 20 раз. По словам продавца, цену пришлось указывать более высокую, поскольку программные алгоритмы «Авито» не давали поставить показатель 125 тыс. рублей.

В объявлении также отмечается, что продаваемый объект представляет собой лоджию, которая размещена на нескольких металлических балках. Крыша состоит из металлических листов, а стены домика – из деревянных досок. Площадь объекта – около 20 квадратных метров, он размещен на земельном участке площадью в одну сотку.

Автор объявления добавил, что под домом обустроена зона релакса с мангалом для жарки шашлыков. Он подчеркнул, продаваемый домик – мужская берлога с одним спальным местом, электроплитой и обогревателем. К дому на дереве подведено электричество. Автор также пошутил, что на крыше объекта предусмотрено место для взлета и посадки вертолета.

«Дом на дереве продается реально, это не шуточное объявление. Построен он летом. В планах было возведение еще пары домов невдалеке от основного объекта, чтобы отдыхать можно было большой компанией. Рядом можно построить служебные домики для обустройства столовой, санузла и дополнительной зоны отдыха», – рассказал автор объявления.

Он добавил, по указанному телефону уже позвонило порядка 120 потенциальных покупателей. Кроме того, пытались выкупить объект и мошенники. Их интересовал сам земельный участок.

Источник фото: yuga.ru