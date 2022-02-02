В Совете Федерации обсудили вопросы развития и поддержки индустриального лососеводства

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров провел рабочую встречу с представителями Национальной ассоциации предприятий индустриальной аквакультуры, которая объединяет компании, реализующие крупные инвестиционные проекты в секторе разведения и производства лососевых рыб в установках замкнутого водоснабжения с общим объемом финансирования свыше десяти миллиардов рублей и производительностью более десяти тысяч тонн атлантического лосося в год.

Представители отрасли отметили, что потенциал данного сектора можно оценить в 100 тыс. тонн, а для того, чтобы достичь к 2030 году стратегического показателя в 617 тыс. тонн продукции при условии сокращения темпов развития садковых хозяйств, связанных с ограничениями и экологическими факторами, необходимо создание крупных промышленных рыбозаводов с установками замкнутого водоснабжения.

Исполнительный директор Ассоциации Владимир Мазанов проинформировал о ходе строительства в Вологодской области первого в Российской Федерации крупного промышленного УЗВ-комплекса по товарному выращиванию атлантического лосося с объёмом производства 2,5 тысяч тонн в год, которое осуществляет компания ООО «Аквапродукт». Он также отметил, что реализация таких масштабных проектов потребует всесторонней правовой, административной и организационной поддержки со стороны государства, адаптации действующих норм, правил и нормативов к реальной ситуации в регионах.

Председатель комитета Алексей Майоров подчеркнул, что реализация Комплексного проекта Лососеводство является неотъемлемой частью Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года, в связи с чем Комитет будет оказывать необходимую поддержку и содействие развитию направления индустриальной аквакультуры в Российской Федерации.

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