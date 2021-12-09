В Ставрополе HR-специалисты обсудили проект «Содействие занятости»

Экономика
9 декабря 2021

Федеральный проект «Содействие занятости» стал одной из тем обсуждения на круглом столе «Дополнительное профессиональное образование» в Ставрополе. Участие в нем приняли специалисты в сфере НR из разных регионов РФ.

«Содействие занятости» — часть нацпроекта «Демография», объединившая 89 вузов, которые представили свои образовательные программы для переобучения россиян. Данные программы способствуют сохранению работы, карьерному росту, облегчают поиск нового места. Участники проекта могут бесплатно получить новую специальность, причем выбрать можно из более чем 50 профессий.

После обучения возрастает вероятность устроиться на работу мечты и рассчитывать на помощь проекта в этом. Это и является его задачей, подчеркнул Святослав Перехожев, который возглавляет в Томском государственном университете (ТГУ) отдел по взаимодействию с органами государственной власти. ТГУ выступает оператором проекта.

Перехожев говорит, что программы профессиональной подготовки, которые имеют отношение к информационно-коммуникационным технологиям, являются наиболее востребованными.

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