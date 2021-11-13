В стиле киберпанк проведут конкурс «Краса России-2021» организаторы

Конкурс «Краса России-2021» в стиле киберпанк пройдет 17 ноября в Зимнем театре в Сочи.

История одного из самых масштабных фестивалей красоты федерального значения «Краса России» началась с 1995 года и славится самыми яркими сценариями проведения. В этом году организаторы не изменяют себе в оригинальности: концепцией мероприятия выбран жанр Киберпанк.

Хедлайнером финала конкурса в этом году станет популярный репер и блогер Давид Манукян, больше известный как Дава. В числе именитых гостей на завершающем туре также будут присутствовать Дмитрий Колдун, Алина Артц и Артём Качер. Музыкант Oweek тоже приедет поддержать участниц на Pre-judging и на награждение.

Основная идея Киберпанк-культуры заключается в возрождении мира, венцом которого является соседство человека и машины. Вселенная Киберпанк – это постапокалиптическая реальность, колыбель фантастики, технологического будущего, торжество кибернетики и прогресса. Этот стиль и станет ключевым в оформлении зала Зимнего театра и, конечно же, костюмированных образов конкурсанток.

Привычная классика приморского варьете перевоплотится в футуристичный декор с шипами, металлическими деревьями, серебристыми колоннами и неоновой иллюминацией. Красную ковровую дорожку заменит искусственная трава с зеркальными вставками, имитирующими лужи, олицетворяя противостояние и, в то же время, неразделимость машин и природы в современном мире. Оформлением для фотозон послужат зелёные растения и неоновые подсветки. Эти же мотивы будут использоваться в изготовлении нарядов для участниц. Организаторы решили обыграть присущую киберпанку мрачную монохромность изящными фасонами и нежными силуэтами, добавляя иллюзию противопоставления добра и зла.

Судьи смогут оценить art-образы участниц на всех этапах конкурса: танцевального номера, выхода в купальниках и дефиле в вечерних платьях. Дополнениями к убранству послужат лаконичные аксессуары грубой фактуры, цепи, ремни, металлические застежки и фурнитура, воротники-стойки и объемные украшения.

Эффектность и незаурядность конкурсанток жюри смогут наблюдать из зрительного зала, но не менее важным этапом является предварительное судейство. Pre-judging пройдет в формате торжественного вечера в отеле Hyatt Regency Sochi 15 ноября. Площадка выбрана неслучайно – Hyatt Regency Sochi расположен в центре легендарного Черноморского курорта, в самом престижном районе города на первой береговой линии. В такой приятной обстановке состоится самая почётная вечеринка ноября, на которой индивидуально для каждой участницы пройдет мини-интервью с членами жюри.

Итоги этого мероприятия напрямую влияют на заключительный этап конкурса, ведь именно на Pre-judging жюри смогут понять, какими качествами, кроме внешней красоты, наделены финалистки. Что девушки транслируют миру, что являют собой их личность и душа, какие у них цели и мечты. Ведь только самая достойная завоюет корону, титул «Красы России» и обретёт право представлять свою страну на Miss Earth.