В столице подвели итоги первой недели работы школ «на удаленке»

С момента введения в столице РФ дистанционного формата обучения для местных учеников 6-11 классов здесь было проведено более 500000 онлайн-занятий, состоялось свыше 12000000 сессий онлайн-уроков. За то же время в журналах «Московской электронной школы» (МЭШ) было выставлено порядка 2000000 отметок (более 1000000 из них — пятерки). Озвучив эту информацию, в столичном Департаменте образования и науки напомнили, что на дистанционный режим обучения школьники были переведены 19 октября по причине пандемии COVID-19.

Следует добавить, что в сообществе московских учителей отношение к МЭШ сугубо позитивное. По их словам, сервис успешно зарекомендовал себя на фоне коронавирусной пандемии и последовавшего по этой причине вводе удаленного формата обучения. Достаточно сказать, что она позволяет виртуально использовать учебники и эффективно выполнять цифровую «домашку».