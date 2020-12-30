В столице прошел Международный фестиваль русского языка

Более 2000 участников собрал минувший ежегодный школьный Международный фестиваль русского языка. В нынешнем году он впервые за время проведения (в первый раз состязание состоялось в 2014 году) прошел в удаленном формате, что связано с пандемией COVID-19. Уже традиционно фестиваль был организован силами Московского центра качества образования (МЦКО).

Одной из тем для обсуждения в рамках состоявшегося 24 декабря селекторного совещания столичного Департамента образования и науки стали итоги минувшего школьного Международного фестиваля русского языка. По словам директора МЦКО Марианны Лебедевой, в нынешнем году победителями состязания были признаны 55 человек из 15 стран. В будущем организаторы рассчитывают на расширение географии фестиваля. К настоящему времени суммарно он собрал более 5000 участников, которые представляли свыше сорока государств мира.