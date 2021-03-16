В столице РФ стартует фотоконкурс «Снимай науку»

В Москве уже в пятый раз приступили к проведению творческого конкурса научных фотографий и видеороликов «Снимай науку». Уточняется, что он проходит под эгидой XVI Всероссийского фестиваля науки. По словам замначальника управления координации и подготовки научных кадров московского Департамента образования и науки Татьяны Ивановой, прием работ будет вестись в семи номинациях до 30 апреля. Разрешается присылать неограниченное количество работ. Позднее лучшие из них опубликуют на страницах Википедии, а авторы будут награждены призами и подарками.

По словам Татьяны Ивановой, как завершится фотоконкурс, с 11 мая по 19 сентября будет организовано проведение состязания видеоработ. В нем будет четыре номинации, это лучшее профессиональное видео, лучшее любительское видео, лучшее детское видео и космос. Последнее направление является специальным, его приурочили к 60-летию полета Юрия Гагарина в космическое пространство.