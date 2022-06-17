В столичном Главклубе состоялся концерт детского эстрадного хора «Великан»

Общество
17 июня 2022

В столичном Главклубе состоялся концерт детского эстрадного хора «Великан», поддержку которому оказал основанный Михаилом Гуцериевым благотворительный фонд «САФМАР». Получилось яркое, запоминающееся зрелище, в процессе которого зрители поддержали исполнителей массовыми танцами.

Шоу «Великанов» было посвящено презентации нового альбома коллектива, составленного из караоке-версий практически всех хитов хора. Участниками концерта стали и специально приглашённые звёзды проекта «Голос-дети», а также выпускники хора, порадовавшие публику мировыми танцевальными номерами.

Основатель Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев традиционно сосредоточен на поддержке юных талантов, самобытных артистов.

Постоянное многолетнее патронирование фондом детского эстрадного хора позволяет юным исполнителям ежегодно представлять новую концертную программу, одну ярче другой – в том числе и благодаря изготавливаемым на деньги фонда костюмам, записывать профессиональные клипы и аудио-треки.

Занятия в хоре также проводятся бесплатно.

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