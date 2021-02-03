В столичных детских технопарках готовят специалистов нового поколения

2016 годом датируется создание в Москве первого детского технопарка. Сейчас в городе создано уже 18 таких образовательных площадок, которые работают фактически в каждом его округе. В сумме в технопарках размещено 88 лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, информирует портал столичной мэрии.

Как рассказала заместитель московского мэра Наталья Сергунина, в настоящее время школьники с помощью детских технопарков могут попробовать себя более чем в 40 направлениях (это и творческие, и технические дисциплины). Сейчас такие образовательные площадки входят в число основных элементов столичной системы профессиональной ориентации представителей подрастающего поколения. С 2016 года новые знания в них получили уже свыше 280000 московских школьников. В сумме технопарки мегаполиса предлагают 350 образовательных программ.