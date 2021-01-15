В столичных школах возобновляется очное обучение

Москва
15 января 2021

Столица готова перевести свои школы на очный формат обучения. Уже 18 января школьники вернутся в классы. В то же время студенты местных вузов и колледжей останутся на дистанционном обучении минимум до 21 числа. Как рассказал мэр мегаполиса Сергей Собянин, транспортные карты детей разблокируют. По его словам, руководству школ предписано неукоснительное соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Если хотя бы один ребенок заболеет коронавирусом, весь его класс моментально отправится на «дистанционку».

По словам Сергея Собянина, новогодняя пауза способствовала остановке роста заболеваемости. Тем не менее, пока ощутимого снижения уровня госпитализации не наблюдается — в больницах находится свыше 13000 человек (сколько и до праздников). Вто же время люди активно вакцинируются, на ежедневной основе прививку делают несколько тысяч жителей мегаполиса.

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