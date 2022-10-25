В столице началась программа «Управление в образовании»

Программа МРА «Управление в образовании» переподготовки директоров образовательных организаций начала реализовываться в Москве. Стать участниками программы изъявили желание 78 директоров, которые уже подали заявки. Проект работает для школ и учреждений дополнительного образования, сообщает газета «Мой район».

Директора получат возможность погрузиться в студенческие будни. Несколько раз в неделю они будут посещать занятия в очной форме. Оставшееся учебное время будет посвящено дистанционным встречам с экспертами, выполнению виртуальных заданий и посещению вебинаров.

По словам Ильи Новокрещенова, возглавляющего Департамент образования и науки Москвы, любое образовательное учреждение следует рассматривать в качестве драйвера изменений и важнейшей площадки, где город и горожане могут взаимодействовать друг с другом. Это обусловливает потребность школ в качественных управленцах, которые должны обладать глубоким пониманием сути образования, его содержательной части, задач и целей. Они должны быть нацелены на развитие талантов всех школьников.