В столице началась программа «Управление в образовании»

Москва
25 октября 2022

Программа МРА «Управление в образовании» переподготовки директоров образовательных организаций начала реализовываться в Москве. Стать участниками программы изъявили желание 78 директоров, которые уже подали заявки. Проект работает для школ и учреждений дополнительного образования, сообщает газета «Мой район».

Директора получат возможность погрузиться в студенческие будни. Несколько раз в неделю они будут посещать занятия в очной форме. Оставшееся учебное время будет посвящено дистанционным встречам с экспертами, выполнению виртуальных заданий и посещению вебинаров.

По словам Ильи Новокрещенова, возглавляющего Департамент образования и науки Москвы, любое образовательное учреждение следует рассматривать в качестве драйвера изменений и важнейшей площадки, где город и горожане могут взаимодействовать друг с другом. Это обусловливает потребность школ в качественных управленцах, которые должны обладать глубоким пониманием сути образования, его содержательной части, задач и целей. Они должны быть нацелены на развитие талантов всех школьников.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Новые серии проекта «Ах, эта свадьба» рассказывают зрителям о традиционной татарской свадьбе

Общество

Вице-президент «Норникеля»: «Экология – это не про деньги»

Мир

Midea представила усовершенствованную стратегию устойчивого развития на Chillventa 2022

Технологии

Запущена новая мобильная игра «ПЛАМЯ ГЕРОЕВ: ТРОЕЦАРСТВИЕ»!