В столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства

Москва
20 апреля 2022

В Москве до 16 мая можно подать заявку на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства. Главные условия — возраст старше 18 лет и российское гражданство.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и начинающих специалистов, включая студентов.

«В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнеров и денежные призы», — рассказала Сергунина (цитата по mos.ru).

Конкурс «Московские мастера» проводит правительство Москвы совместно с Московской Федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей). Ежегодно в нем принимают участие около 20 тысяч человек, представляющих свыше тысячи предприятий и организаций города Москвы.

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