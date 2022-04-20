В столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства

В Москве до 16 мая можно подать заявку на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства. Главные условия — возраст старше 18 лет и российское гражданство.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и начинающих специалистов, включая студентов.

«В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнеров и денежные призы», — рассказала Сергунина (цитата по mos.ru).

Конкурс «Московские мастера» проводит правительство Москвы совместно с Московской Федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей). Ежегодно в нем принимают участие около 20 тысяч человек, представляющих свыше тысячи предприятий и организаций города Москвы.