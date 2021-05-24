В столице подведены итоги школьной олимпиады «Не прервется связь поколений – 2021»

Участником прошедшего на минувшей неделе селекторного совещания Департамента образования и науки российской столицы стал директор Мосметодцентра Андрей Зинин. Он рассказал аудитории мероприятия о том, что в завершившейся на днях в мегаполисе VIII метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений – 2021» приняли участие более 19000 учащихся из 562 учреждений образования Москвы. На ежегодной основе количество участников становится больше. Итоги минувших соревнований следующие: 1600 победителей и 5600 призеров. Лидерство с большим отрывом по количеству триумфаторов и обладателей призовых мест заняла Кадетская школа-интернат №1.

По словам Андрея Зинина, с каждым годом у олимпиады «Не прервется связь поколений» становится все больше участников. Не за горами тот момент, когда будет взят рубеж в 20000 человек. Сейчас можно говорить о вовлеченности в данные соревнования практически всех московских школ.