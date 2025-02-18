В столице пройдет масштабный патриотический концерт в честь Великой Победы и Дня защитника Отечества

Грандиозный патриотический концерт «НАШИ. За Россию-матушку!» — яркое событие февраля, приуроченное к 80-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдет в столице 23 февраля в многофункциональном комплексе «ЦСКА Арена».

Это не просто масштабное культурное и творческое мероприятие, но и инструмент благотворительной поддержки участников СВО и их семей. Планируется все собранные средства передать российским воинам, нуждающимся в помощи. Этот факт – свидетельство социальной ответственности проекта.

Участниками концерта станут многие известные исполнители, например, народные артисты России Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Александр Буйнов, заслуженная артистка России Зара и другие. Помогать им будут музыканты оркестра Росгвардии под управлением полковника Азата Шахмухаметова. В сценарий программы включены эмоциональные моменты – чтение писем с передовой, воспоминания героев СВО, голоса детей военнослужащих.

Организаторы проекта — фонд ЦСКА, АНО «НАШИ», АНО «Центр Национальных Стратегий», генеральным партнером события выступает компания ПАО АПРИ.

Исполнительный директор Центра Национальных Стратегий Александр Львович Рапопорт рассказал о целях мероприятия и поблагодарил артистов и всех причастных к проекту людей:

– Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Мы проводим данное мероприятие не просто для того, чтобы отметить знаковую дату — 80-летие Великой Победы и День защитника Отечества. Мы уверенно заявляем, что Россия как цивилизация продолжает свой путь, опираясь на многовековые традиции, мораль и правду.

В условиях текущих геополитических вызовов подобные инициативы не просто актуальны — они жизненно необходимы. Наш Центр гордится участием в этом концерте, ведь он направлен на консолидацию общества вокруг ценностей исторической памяти, суверенитета и защиты национальных интересов. Мы помним, какой ценой далась Победа в 1945-м, и понимаем, что сегодня, как никогда, важно сохранить единство перед лицом новых угроз.

Этот благотворительный проект — не просто поддержка наших бойцов. Это символ преемственности поколений, напоминание о том, что мы народ-победитель. СВО стала продолжением борьбы за справедливость, за право жить по своим законам на своей земле.

Пусть каждый звук с этой сцены, каждое слово, обращенное к героям, укрепит нашу веру в будущее. Спасибо организаторам, артистам и всем, кто вносит вклад в наше общее дело. За Россию-матушку! За Победу!

Александр Кравцов, вице-президент фонда ЦСКА, рассказал об особой миссии России:

– Социальная ткань Российской Федерации, даже по утверждению наших оппонентов, сегодня является прочнейшей в мире. Мы страна, цивилизация, мы выступаем за нормальность, моральность и реальность. У нас особая миссия, мы победили фашизм во Второй мировой войне, мы его победим и сейчас.

Одним из реализаторов проекта стал продюсерский центр «Культурный код», который также занимался подбором артистов. Исполнительный продюсер компании Кирилл Орешкин отметил значимость предстоящего концерта:

– Концерт «НАШИ. За Россию-матушку!» станет не только ярким культурным событием, но и важным шагом в укреплении патриотического духа. Также он направлен на поддержание политики президента РФ, направленной на сохранение и развитие культурного наследия нашего государства. Участие фонда ЦСКА и Центра Национальных Стратегий подчеркивает системный подход к реализации государственных инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку национальных героев. Благодарим организаторов мероприятия за оказанное доверие.