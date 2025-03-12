В столице пройдет юбилейный фестиваль «Московская студенческая весна»

Студенты будут соревноваться в таких номинациях, как графический дизайн, художественная фотография, музыкальный клип, документальный ролик, вечерняя мода, электронная музыка, авторская песня.

В столице началась регистрация на участие в ежегодном фестивале «Московская студенческая весна». Учащиеся городских вузов покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, съемке фильмов, театральном, танцевальном искусстве и других сферах. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Фестиваль объединит творческую молодежь Москвы в 10-й раз. Ребята представят работы и номера по 13 направлениям. Одно из них посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала Наталья Сергунина.

С марта по апрель конкурсанты примут участие в нескольких отборочных турах. Соревноваться за звание лучших предстоит в таких номинациях, как графический дизайн, художественная фотография, музыкальный клип, документальный ролик, вечерняя мода, электронная музыка, авторская песня, и многих других.

Лауреатов назовут на гала-концерте в мае. Победители получат призы и право представить столицу на национальном уровне в рамках проекта «Российская студенческая весна».

В программу события также войдут танцевальный фестиваль, интенсив по организации творческих мероприятий, серия практических занятий по дизайну, актерскому мастерству, журналистике и другим направлениям.

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно на официальном сайте фестиваля «Московская студенческая весна».

Организаторы — проект «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики и Московская городская организация Российского союза молодежи.