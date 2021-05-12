В столице РФ подвели итоги конкурса «Воспитатель года Москвы – 2021»

Конкурс «Воспитатель года Москвы – 2021» на протяжении трех месяцев проходил в столице нашей страны. Участие в нем принимали свыше восьмисот местных педагогов, 11 воспитателей стали лауреатами, а победителем была названа педагог школы № 1980 Татьяна Аникеева. Комментируя итоги соревнования на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», московский градоначальник Сергей Собянин поздравил победительницу, отметив, что детям из садика школы №1980 очень повезло с ней. Он также высказал слова благодарности всем участникам минувшего соревнования за их искреннюю любовь к, безусловно, непростой, но интересной профессии воспитателя.

Татьяна Аникеева рассказала в своем комментарии, что участие в конкурсе «Воспитатель года Москвы – 2021» позволило ей открыть себя с другой стороны, наметить планы по личностному и профессиональному развитию. Следует добавить, что ей предстоит представлять Москву в рамках всероссийского конкурса «Воспитатель года».