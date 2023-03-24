В столице в честь Юрия Лужкова пройдет фотовыставка «С любовью к Москве»

Фотовыставка, посвященная деятельности бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, начнет работу в Москве. Под названием «С любовью к Москве» она откроется в парке имени Лужкова 28 марта и продемонстрирует посетителям фотофакты о наиболее важных преобразованиях в столице России, произошедших при непосредственном участии Юрия Лужкова в качестве мэра города в течение 20 лет. Мероприятие организовал Фонд Юрия Лужкова при поддержке ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино».

Фотовыставка включает большое количество архивных и современных фотографий, на которых можно увидеть произошедшие на рубеже веков с 1990 по 2010 гг. изменения. Отдельный стенд посвящен каждому событию из жизни столицы и регионов, поддерживаемых Юрием Лужковым и Правительством Москвы.

Неслучайно выбрано место для проведения фотовыставки. Ранее носивший название «Садовники» парк имени Юрия Лужкова имеет единую границу с парком «Коломенское», к которому бывший мэр имеет особое отношение. В Коломенском благодаря его усилиям восстановлен Дворец царя Алексея Михайловича – памятник русского деревянного зодчества. Юрий Лужков содействовал воссозданию в старинной усадьбе нескольких исторических фруктовых садов. В день своего 80-летия он задумал провести в Коломенском субботник и пригласил жителей Москвы поддержать начинание.

Фонд Юрия Лужкова организовал подобный субботник через пять лет в ознаменование 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича. И в Коломенском появился еще один фруктовый сад, посаженный тысячами москвичей. Возле новых садов теперь стоит мемориальный камень, напоминая о поддержанной Юрием Лужковым традиции субботников.

Находясь на посту мэра Москвы, Юрий Лужков оказывал поддержку сферам образования и культуры столицы, содействовал развитию транспортного и жилищного строительства, способствовал становлению экономики мегаполиса и т.д.