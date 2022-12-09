В столице второй год подряд проводится «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова»

Второй год подряд в столице проводится «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова». За победу в соревнованиях с 24 по 30 декабря 2022 года поборются 120 юных спортсменов – юноши и девушки в возрасте до 15 лет из разных регионов РФ. Поддержку турниру оказывает Фонд Юрия Лужкова – организатор мероприятия вместе с Федерацией тенниса г. Москвы при содействии Департамента спорта г. Москвы. Соревнования пройдут на кортах спортивного клуба «Теннис-парк».

От имени Фонда Юрия Лужкова всем участникам, зрителям и организаторам турнира успехов и ярких впечатлений пожелала Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова. Она заметила, что Фонд поддерживает Всероссийские теннисные турниры памяти Юрия Михайловича Лужкова с большой радостью, отдавая дань его памяти и его любви к этому виду спорта. Елена Батурина напомнила, что Юрий Лужков теннис очень любил, много лет поддерживал его развитие в России, играл в эту захватывающую игру при первой же возможности, прививал любовь к игре своим друзьям, близким, коллегам. При этом сделал очень многое для развития всего спорта в стране, стараясь, чтобы как можно больше молодых спортсменов могли тренироваться, выступать на соревнованиях, добиваться хороших результатов.

Юрий Лужков, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», 20 лет возглавлявший Правительство Москвы, ушел из жизни 10 декабря 2019 года. Для увековечения его памяти, продолжения его добрых дел и начинаний создан Фонд Юрия Лужкова. Он реализует различные культурные, образовательные, спортивные и другие общественно значимые проекты, один из которых – «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова».

Для участников турнира Фонд предоставит форму и инвентарь, все спортсмены получат новогодние подарки, а победители – денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки.