В Таиланде состоялся запуск GWM TANK500 HEV со стартом глобальных предпродаж

Компания GWM провела пресс-конференцию в рамках 44-го Международного автосалона в Бангкоке, на которой было объявлено о старте первых предварительных продаж гибридного электромобиля GWM TANK500 HEV. Событие привлекло внимание местных СМИ и посетителей автосалона.

«Гибридный электромобиль GWM TANK500 означает новую главу для индустрии автомобилей на новых источников энергии в Таиланде. Он обеспечит пользователям больше удобства в дороге, и нам также не терпится ощутить его высокую производительность», — говорится в публикации Wongautocar, местного популярного СМИ.

Гибридный электромобиль GWM TANK500 унаследовал ультрасовременную проходимость, превосходный комфорт и ультрасовременные интеллектуальные функции. Модель сможет удовлетворить разнообразные потребности потребителей в процессе вождения и в поездках.

В ее основу легла супергибридная архитектура GWM TANK. Эта архитектура, сочетающая в себе двигатели, устройства блокировки дифференциала и систему полного привода TOD, может похвастаться такими отличительными преимуществами, как высокая производительность, низкий расход топлива и интеллектуальная внедорожная мощность. Благодаря этому потребители смогут преодолевать трудности в тяжелых дорожных условиях, в том числе при подъеме в горы, при вождении в заболоченной местности или по грязи.

Гибрид GWM TANK500 ориентирован на создание роскошных и приятных впечатлений для потребителей. Детали дизайна интерьера, включая крупноформатный интеллектуальный экран управления, цифровой экран отображения дорожных данных и кожаные кресла, обеспечивают ощущение роскоши. Модель оснащена двухрычажной передней подвеской и многорычажной задней подвеской, что позволяет ей обеспечивать удобство для потребителей в различных сценариях, включая поездки по городу и бездорожью.

Другой отличительной чертой модели является ее интеллектуальность. Гибрид GWM TANK500, представленный в этот раз на рынке Таиланда, оснащен усовершенствованной интеллектуальной системой содействия водителю, сочетающей в себе передние и задние устройства электронной блокировки дифференциала, поворотный механизм TANK, технологию определения глубины преодолеваемого брода, внедорожный круиз-контроль и технологию прозрачного корпаса. С помощью технологии прозрачного корпуса водители могут быстро разобраться в дорожных условиях, определив окружающие условия с помощью камер, что повышает безопасность вождения.

На пресс-конференции состоялся официальный запуск бренда GWM TANK на рынке Таиланда. GWM TANK, позиционирующий себя по всему миру как бренд премиальных внедорожников, ставит своей целью создание новой категории продукции, соответствующей различным стилям жизни потребителей по всему миру, под девизом бренда «Защищенный, особенный и свободный».

Бренд GWM TANK ранее был запущен на нескольких мировых рынках, включая Ближний Восток и Австралию, и получил признание со стороны местных СМИ и пользователей. Дебют в Таиланде станет одним из важных шагов GWM TANK по выходу на мировой рынок. В ближайшем будущем GWM TANK также выйдет на другие рынки стран АСЕАН.

Со времени основания GWM TANK в 2021 году в мире было продано более 200 000 единиц продукции этого бренда. Производитель будет использовать передовые технологии для создания более разнообразного портфеля продукции, который позволит еще большему числу потребителей насладиться опытом интеллектуального, безопасного и надежного вождения по бездорожью с гибридным электромобилей.