В Ташкенте открылся Центр обучения Eye Level для расширения возможностей молодых учащихся 

Eye Level, образовательный бренд, открыл свой первый Учебный центр в Ташкенте, предлагающий индивидуальные обучающие программы по математике и английскому языку. Центр предлагает двухнедельные бесплатные пробные занятия для учащихся, чтобы они смогли познакомиться с образовательными программами.

Eye Level славится тем, что адаптирует уроки к индивидуальному темпу и стилю обучения каждого ребенка. Эти программы помогают детям не только укреплять их базовые компетенции, но и поощряют критическое мышление и самостоятельное обучение – ценные навыки для успеха в течение всей жизни.

Разработанные программы обучения позволяют выявить сильные и слабые стороны каждого ученика, подарить уверенность в своих силах и обеспечить устойчивый прогресс. «Мы очень рады познакомить Узбекистан с уникальной образовательной философией Eye Level. Наша цель – работать с каждым учеником по индивидуальному плану обучения, который позволит достичь целей в освоении знаний и мечтать о большем», — отметил представитель Eye Level.

Eye Level – это глобальный бренд учебных центров компании Daekyo, одной из ведущих образовательных компаний, основанной в 1975 году в Южной Корее. Имея представительства в 19 странах мира, Eye Level предлагает программы по английскому языку и математике, которые стимулируют самостоятельное обучение и развитие навыков критического мышления.