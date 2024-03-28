В «Тинькофф» поделились деталями обсуждения идеи создания альтернативной платежной системы

Вице-президент, замдиректора департамента платежных систем «Тинькофф» Сергей Хромов в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, что российские банки обсуждают идею создания альтернативной платежной системы.

При этом он указал, что банки не просят денег у государства на строительство такой альтернативной платежной системы: «Но начинать стройку века, не до конца понимая элементарные технические вопросы, тоже не вариант. Мы коммерческие организации — мы сначала тестируем, смотрим, учимся и двигаемся постепенно», ― добавил Сергей Хромов.

Поскольку решение проблемы требует значительных финансовых и людских ресурсов, для понимания, как выстраивать большую систему, необходимо начинать с малого, например, с обмена pay-сервисами между крупными банками. Например, сервис приема платежей «Тинькофф Касса» помимо карт уже принимает платежи от своей экосистемы Tinkoff Pay и от сторонних – SberPay, Mir Pay, оплату по QR-коду через СБП и др.

Сейчас в целом развивается партнерство различных экосистем. Они станут дополнять друг друга, поскольку каждый имеет свою специализацию – финансовые услуги, медиаконтент и т.д. И клиент отдаст предпочтение в первую очередь тем, у кого удобнее сервис и интерфейс, поскольку интерфейс — это точка входа, через которую строится взаимодействие с клиентом.