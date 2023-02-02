В Тинькофф заявили о растущей популярности платежных стикеров Tinkoff Pay

Платежный стикер Tinkoff Pay – новый формат оплаты, первым в декабре 2022 года представленный на российский рынок банком Тинькофф. Стикеры Tinkoff Pay сразу же вызвали повышенный интерес у клиентов.

Клиенты Тинькофф получили первые 60 тысяч платежных стикеров. На данный момент клиентами уже совершено свыше 600 000 транзакций через стикеры Tinkoff Pay. Заявки на стикер принимаются через официальный сайт Тинькофф. Оформившие таким способом заявки клиенты, число которых уже перевалило за отметку в 250 тыс., получат их в самые короткие сроки.

Клиенты Тинькофф получили первые 60 тысяч платежных стикеров. На данный момент клиентами уже совершено свыше 600 000 транзакций через стикеры Tinkoff Pay.

Стикер оснащён встроенным NFC-чипом бесконтактной оплаты. Закрепив его на смартфоне или чехле, клиент получает возможность бесконтактно расплачиваться мобильным телефоном привычным способом.

В марте 2023 г. будет запущена программа оформления заявок на доставку платежных стикеров через приложение Тинькофф в один клик.