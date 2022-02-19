В ТОП-5 главных девелоперских трендов в Москве входят внимание к ЗОЖ и развитие спортивной составляющей

Согласно аналитике Nielsen Sports, вид спорта номер один в стране — это вовсе не футбол, как принято считать, а хоккей, которым увлечены 57% россиян

Зимняя Олимпиада 2022 года движется к завершению, а вот жаркие обсуждения настоящего и будущего российского спорта наверняка продолжатся и после ее окончания. Причем не только спорта высоких достижений, на которые ориентированы любые Олимпийские игры, но и спорта массового, касающегося людей любых возрастов, интересов и физических возможностей.

Национальные проекты по поддержке спорта

Здоровый образ жизни — тренд XXI века и «жизненный стандарт люкс», налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, который теперь смогут получать граждане России на себя и своих детей, стартовавшая с 1 января 2022 года госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» — все это, конечно, мощные спортивные стимулы для отрасли. Этот список рынок недвижимости пополняет активным строительством спортивных объектов.

Например, в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт» в ближайшие три года 84 российских региона получат свыше 9 млрд рублей на создание более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок. Как отмечает правительственный сайт, это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

«Здоровье и благополучие людей — одна из национальных целей развития, поставленных президентом. Для ее достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома», — подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.

Еще свыше 6 млрд рублей в виде адресных субсидий направят на создание конкретных объектов: строительство волейбольного центра в Ярославле, Дворца водных видов спорта в Иванове и Международного центра спортивной борьбы в Уфе, а также на завершение строительства в Новосибирске многофункциональной ледовой арены, где в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров.

В столице, у которой есть собственная государственная программа «Спорт Москвы», развитие спортивной инфраструктуры также в приоритете. В 2021 году инвесторы ввели в столице 14 спортивных объектов, в Останкине построят физкультурно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс с бассейном в Зеленограде введут в этом году, завершаются основные работы по реконструкции стадиона «Москвич» — список тематических заголовков можно продолжать. И отдельной строкой в этой обойме спортивных тем идет строительство ледовых арен.

ЗОЖ и развитие спортивной составляющей — тренд девелопмента

Согласно аналитике Nielsen Sports — он позиционирует себя как самый надежный источник независимых и комплексных маркетинговых данных о спорте, — номер один в России — это вовсе не футбол, как принято считать, а хоккей, которым увлечены 57% россиян. Для сравнения: футбол находится рядом — 55%, остальные виды спорта заметно отстают — биатлон набирает только 45%, автоспорт — 40% и так далее. Что особенно важно, хоккей популярен не в каких-то конкретных регионах, а именно по всей стране. Ну и в Москве, конечно, интерес к нему особый, и не только во время Олимпиады.

Печалит то, что не каждый комплекс, да что говорить — район столицы может похвастаться необходимым для занятий спортивным обеспечением. Типичный московский двор состоит из снаряжений детской площадки, реже воркаут-зоны, а вот того же хоккейного корта, где можно было бы тренироваться регулярно и в любое время, увы, нет.

Ситуацию стараются изменить крупные столичные инвесторы. Так, в прошлом году девелоперская компания COLDY представила рынку флагманский проект N’ICE LOFT, который на момент выхода уже стал обладателем номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект — открытие года» премии Sports Facilities (она проводится при поддержке министерства спорта и является крупнейшей в области оценки профессиональных спортивных объектов).

По словам председателя совета директоров COLDY Дмитрия Крючкова, чтобы понять, сколько в столице желающих встать на лед, компания провела собственный аудит.

Дмитрий Крючков

председатель совета директоров компании COLDY

Аналитика подтвердила, что хоккей с аудиторией болельщиков в 57,8 млн человек — на пике популярности в России. Кроме того, зимний период и олимпийская повестка выводят данный вид спорта в число самых востребованных. В Москве благодаря запуску государственной программы по развитию спорта интерес к профессиональным занятиям на льду устойчиво сохраняет динамику роста. И задача девелоперов — предугадать спрос аудитории, его сезонность, чтобы обеспечить жителей города качественной спортивной инфраструктурой.

К слову, для Дмитрия Крючкова особый интерес к соревнованиям на льду — тема принципиальная. Благотворительный фонд «Шаг в жизнь», созданный Дмитрием Крючковым в 2017 году, активно популяризует программу по развитию дворового хоккея: строит корты, организует детские кубки в различных областях страны и обеспечивает юных хоккеистов экипировкой и снаряжением.

Дмитрий Крючков

председатель совета директоров компании COLDY

Хоккей закаляет характер, формирует силу воли и мужество. И ребята понимают, что путь в сборную начинается с первого турнира во дворе. Для воспитания сильных спортсменов мы строим хоккейные корты, чтобы у каждого начинающего хоккеиста была возможность регулярно тренироваться около своего дома. Легендами хоккея становятся только благодаря усердной работе.

Спортивная среда у дома

Безусловно, Москва уделяет большое внимание строительству ледовых спортивных объектов. Например, в районе Покровское-Стрешнево открылась «Чкалов Арена» (в ее состав входит центр хоккейной подготовки и ледовая арена с двумя площадками олимпийского и североамериканского стандарта), утвержден проект строительства здания Ледового дворца для центра спорта и образования «Самбо-70» в Ясеневе, недавно стало известно, что в Хорошеве-Мневниках выделен участок для строительства Международной хоккейной академии имени Овечкина.

И недаром аналитики компании «Метриум» включили внимание к ЗОЖ и развитию спортивной составляющей в пятерку главных девелоперских трендов нашего времени. Ключевые игроки столичного рынка считают спортивную инфраструктуру неотъемлемой частью жизни человека XXI века. Незатейливыми спортивными площадками или фитнес-центром со стандартным набором услуг лидеры уже не ограничиваются. Они создают в рамках своих проектов все более сложные и многофункциональные спортивные сооружения, привлекающие внимание профессиональных спортсменов.

Именно так случилось с многофункциональным комплексом N’ICE LOFT, чья уникальная спортивная инфраструктура оказалась мейнстримом рынка 2022 года. N’ICE LOFT — одна из знаковых локаций развивающегося района Нижегородский. В состав проекта входят и созданные с учетом самых современных требований апартаменты, и полновесная инфраструктура, и масштабная спортивная экосистема. Пространство спортивного парка зонировано для любительских и профессиональных занятий футболом, стритболом, воркаутом и другими популярными видами активного спорта. Но особо важен сделанный в проекте акцент на хоккей, а именно — на строительство двух ледовых арен.

Доступность, многофункциональность и ориентированность как на любителей, так и на профессионалов — три магистрали спортивной инфраструктуры комплекса, являющегося новой доминантой района.

Дмитрий Крючков

председатель совета директоров компании COLDY

Конечно, при разработке концепции проекта можно было опираться на опыт, тенденции и экспертизу специалистов. Но мы обратились за помощью к самим хоккеистам и тренерам, чтобы они подсказали, как оборудовать эти пространства для профессиональных тренировок, соблюсти все технические показатели для сохранения качества льда. Территория спортивного парка будет открыта для всех жителей Москвы, благодаря чему МФК будет привлекать ценителей активного образа жизни. Уже сегодня кластер притягивает известных спортсменов, заслуженных мастеров спорта, звезд российского хоккея.

Так, недавно покупателем апартаментов в многофункциональном комплексе стал человек-легенда Александр Радулов. Он поделился своими впечатлениями в интервью Tatler.

Александр Радулов

хоккеист, двукратный чемпион мира

N’ICE LOFT, как мне кажется, дает массу возможностей спортсменам, новичкам и профессионалам. Всем, кто хочет связать свою жизнь со спортом. Вышел из дома — и уже на тренировке. Все в шаговой доступности. Можно сказать, целый город будущих чемпионов! Многие сейчас так или иначе занимаются спортом: кто-то профессионально, кто-то просто ходит на фитнес. В любом случае нужна регулярность. Важно тренироваться каждый день, чтобы получить результат.

По мнению хоккеиста, создать качественную и продуманную инфраструктуру можно только тогда, когда девелопер имеет четкое представление о том, для кого и что он строит. Пожалуй, девелопер задал правильный спортивный темп отрасли в эпоху, когда понятие «дом» становится центром собственной вселенной, а портрет жителя мегаполиса начинается со слов «приверженец спортивного образа жизни», «экоориентированный ответственный родитель» и «по-настоящему современный человек».

Источник: https://www.bfm.ru/news/493140

Фото: пресс-служба