В торговых автоматах появился куайринг Делобанка

Товары в вендинговых аппаратах теперь можно оплачивать безналично по QR-коду. Владельцы автоматов могут подключить куайринг от Делобанка (Банковская группа СКБ-банка) и принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сегодня это самый выгодный способ работы с безналичной оплатой. Стоимость транзакции не зависит от размера чека и составляет всего 0,4–0,7% от суммы платежа, а деньги поступают на расчетный счет моментально.

При покупке товара на экране автомата появляется динамический QR-код для оплаты. Покупатель сканирует код через приложение любого банка, подключенного к СБП, и оплачивает покупку безналично, деньги моментально поступают на счет предпринимателю-владельцу торгового автомата.

«Вариаций применения куайринга может быть много, в том числе и для вендинга и торговли pay&go. Куайринг удобно встраивать в различные форматы торговли. Делобанк первым предлагает новинки и всегда идет навстречу партнерам, помогая интегрировать технологию в современное торговое оборудование. Мы провели интеграцию куайринга для торговых автоматов с сервисом ЭФОР компании ООО «Торговый Дом Самбери» и уверены, что это поможет владельцам вендинговых аппаратов экономить на приеме безналичной оплаты», — рассказала Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

«Куайринг – это надежный и безопасный способ безналичной оплаты, наши клиенты уже начали подключаться к этой системе. Безусловно этот сервис поможет вендорам сократить издержки и сделает процесс покупки товаров в автоматах самообслуживания простым и удобным», — отметил Михаил Резвов, коммерческий директор ООО «Торговый Дом Самбери».