В тройку лидеров своего рейтинга Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA включила Агентство «Тезис»

В VI Всероссийском рейтинге коммуникационных и PR-агентств в 2021 году в тройку лидеров включено Агентство коммуникаций «Тезис». Уже в 3-й раз петербургская компания вошла в ТОП-3 составляемого Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA ежегодного рейтинга. Лучшим PR-агентством в сфере коммерческой недвижимости «Тезис» был назван в 2019 году.

Дать представление об уровне известности оказывающих услуги в сегменте коммерческой недвижимости коммуникационных и PR-агентств и динамике распределения рекламных бюджетов компаний – цель формируемого на основе онлайн-опроса игроков рынка коммерческой недвижимости рейтинга и анализа мнений заказчиков услуг. Рейтинг Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA обладает достаточной степенью экспертности – своими отзывами о PR-агентствах в 2021 году поделились 159 менеджеров из 119 компаний. Должности руководителей среднего звена занимают большая часть специалистов. Благодаря наивысшему баллу по критерию «качество» и высоким оценкам в ключевых категориях – «ценовая политика», «клиентский сервис» и «экспертиза» – Агентство коммуникаций «Тезис» смогло войти в число лидеров рейтинга Ассоциации REPA.

Коллектив Агентства обладает высоким профессионализмом и хорошо разбирается в тенденциях развития современных медиа, поэтому услуги «Тезиса» востребованы среди заказчиков. Это дает возможность агентству обеспечивать клиентам необходимое взаимодействие с деловыми партнерами, СМИ, инвесторами и государственными институтами, успешно разрабатывать и реализовывать эффективные коммуникационные стратегии продвижения отечественных и международных компаний, помогать налаживать внешние и внутренние коммуникации, формировать надежную репутацию.