В Туймазах торжественно открылся торговый центр «Эссен»

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Туймазинского района по развитию предпринимательства и инвестициям Ирина Токарева и директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова.

Объект стал 39-м торговым центром в портфеле недвижимости компании «Эссен Продакшн АГ» и третьим торговым центром «ЭССЕН» в Башкортостане. Общая площадь ТЦ – более 10 тыс.кв.м., торговая –7,6 тыс.кв.м.

На первом этаже ТЦ уже действуют супермаркет «Пятерочка» в новом формате, где, в том числе, представлена продукция местных производителей, сети электроники и бытовой техники «Эльдорадо», Polaris, «Ай-маркет» («i-market»). В ближайшее время ожидается открытие других магазинов.

Арендаторы второго этажа подобраны с учетом общей для объектов «ЭССЕН» концепции семейных торговых центров. На фудкорте разместятся 4 оператора быстрого питания, в том числе пиццерия и суши-бар. Рядом откроется детская игровая зона площадью 830 кв.м., где разместятся батуты, сухие бассейны, квесты.

Также на втором этаже разместился новейший кинотеатр Super 8, оснащенный самым современным оборудованием. С момента открытия 4 зала кинотеатра на 533 зрительных места заполняются с утра и до закрытия. Репертуар обновляется каждую неделю.

Ирина Токарева, заместитель главы администрации Туймазинского района по развитию предпринимательства и инвестициям:

– Открытие нового ТЦ «ЭССЕН» – значимое событие для Туймазинского района. Это и новые рабочие места, и новые возможности для развития малого предпринимательства. Отрадно, что в ситуации, когда все переходят в онлайн, компания «Эссен Продакшн» смогла реализовать этот крупный проект. Торговые центры, где можно быстро, в комфортных условиях приобрести все необходимое и провести время с детьми, давно стали частью жизни современного горожанина. Торговый центр «ЭССЕН» с современным кинотеатром станет именно такой точкой притяжения.

Елена Стрюкова, директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ»:

– Этот торговый центр мы готовили к открытию длительное время, тщательно подбирали наполнение, вложили в объект много сил и любви. Здесь разместятся более 30 арендаторов, часть уже начали работать. Особая гордость — мультиплекс Super 8, а также магазин ультрамодной одежды для всей семьи бренда Sinsay площадью более 1 тыс.кв.м., открытие которого планируется 29 января. Его присутствие здесь – большая удача. Туймазинцы оценят демократичные цены, которые предлагает этот бренд.

СПРАВКА

«Эссен Девелопмент» — департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ». Специализируется на работе с семейными торговыми центрами в малых городах Российской Федерации. В собственности компании – более 300 тыс. кв.м. площади. Это 39 торговых центров в 27 городах в шести регионах РФ – Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской области. В числе основных арендаторов – «Детский мир», Decathlon, «Спортмастер», «Бургер Кинг», H&M, Adidas, Х5 Retail Group, «М.Видео», «Магнит» и другие.