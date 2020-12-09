В Туле состоится масштабная образовательная программа для предпринимателей “ДЕЙСТВУЙ”

12 декабря в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, совместно с центром «Мой Бизнес» Тульской области будет осуществлена программа предпринимательского поведения «Действуй» для тех, кто стремится к постоянному развитию и самосовершенствованию.

Обучающая программа проводится Центром «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку бесплатно для субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной̆ предпринимательской̆ инициативы» и образовательного проекта «Мастерская бизнеса».

В ходе программы предприниматели получат возможность углубиться в такие темы, как дизайн-мышление, lean-подход в бизнесе, бизнес модели, HADI-циклы и многое другое. Помимо этого, их ожидает масштабная работа с профессиональными тренерами, которые помогут освоить материал, понять, как применить его на практике и интегрировать в профессиональную деятельность.

Эта программа для вас, если:

Вы – действующий предприниматель с продуктом на стадии разработки;

Вы – опытный предприниматель, у вас уже есть работающая бизнес-модель, но показатели не радуют;

Вы чувствуете в себе потребность реализовать свой потенциал в сфере наставничества и развиваться как эксперт в сфере предпринимательства;

Вы – project-менеджер в развивающейся компании, работающей на территории Тулы.

Что вас ждет на программе?

развитие ваших предпринимательских компетенций;

повышение эффективности своего проекта;

четкие инструкции, как полностью понять желания и потребности клиента;

построение бизнес-модели.

Тренерами программы выступят ведущие предприниматели:

Разбегаев Дмитрий — федеральный бизнес-тренер Министерства экономического развития РФ по направлениям МСП, аккредитованный трекер Фонда поддержки социальных проектов, руководитель консалтинговых проектов, преподаватель курса «Высшая школа предпринимательства» (РУДН), руководитель школы современного менеджмента «1HStudy», член экспертного совета журнала «Crisis Manager»

Татьянина Анна — член Ассоциации фасилитаторов России, член международной Ассоциации фасилитаторов IAF, модератор масштабного Федерального проекта «Остров 10-22», лидер-модератор масштабного Федерального проекта «Остров Сочи», спикер TnD конференций: ПИР (Москва), ПИРС (Новосибирск), Урожай Зарплата ру, спикер Sales Forum, спикер Всероссийской конференции Фасилитаторов, спикер Всероссийского Форума HR, доклад «Техники оценки и развития потенциала сотрудников», спикер различных конференций и форумов для HR, руководителей (темы оценки компетенций, мотивации и вовлеченности персонала), эксперт по вопросам увеличения продаж и вовлеченности персонала в сфере продаж.

Автор более 100 тренинговых и обучающих программ, online-программы «Призвание как смысл» и 3-х модульной программы обучения фасилитации в РФ.

Оськин Сергей — Бизнес-тренер, коуч, консультант, предприниматель, организатор деловых мероприятий, организатор отраслевых мероприятий с численностью посетителей до 6000 человек, создатель бизнес-игры для начинающих предпринимателей «Market», финансовой игры для молодежи «Финансовая независимость», тренинга для точек клубного формата «Как увеличить прибыль заведения в 2 раза», участник молодежного форума «Дурген».

По завершении программы вы получите сертификат, подтверждающий прохождение интенсива!

Изменения в бизнесе начинаются сейчас! ДЕЙСТВУЙ!

Получить более подробную информацию и записаться на программу можно по ссылке: https://www.isla.vc/tula_2020?utm_source=email_base