В Уфе прошло окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Приволжском федеральном округе

27 ноября 2020 года в Уфе состоялось окружное совещание, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в субъектах Приволжского федерального округа.

В работе совещания приняли участие заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Гульнара Зиннурова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева, руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по вопросу развития организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Александр Розанов, заместитель директора по научной части Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юлия Котовская, представители органов исполнительной власти в сферах охраны здоровья и социальной защиты населения, а также главные внештатные гериатры регионов.

На совещании обсудили предварительные итоги реализации федерального проекта «Старшее поколение» и ожидаемые корректировки целевых показателей до 2030 года, оценили перспективы развития гериатрии в субъектах Приволжского федерального округа.

В 2019 году регионы ПФО успешно выполнили целевые показатели федерального проекта «Старшее поколение». Заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова отметила, что Приволжский федеральный округ вносит хороший вклад в устойчивый тренд снижения смертности граждан старше трудоспособного возраста, по округу этот показатель составил -3,8%. В 2020 году на выполнение показателей федерального проекта повлияло введение ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В регионах ПФО открыто 300 гериатрических кабинетов, 1511 гериатрических коек, из которых работают 492, 14 гериатрических центров, обучено 376 врачей-гериатров.

Особое внимание на совещании было уделено реализации комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов.

— Падения и переломы не случайны и имеют свои предпосылки. Как правило, пожилые люди падают часто, но есть возможность эти падения профилактировать. Важно понимать, что это не неизбежность, а заболевание, — отметила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева

Кроме того, заместитель директора по научной части РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юлия Котовская рассказала о вакцинации населения старше 65 лет, а также о работе НМИЦ по гериатрии и его взаимодействии с регионами.