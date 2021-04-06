В Ульяновской области для увеличения темпов строительства жилья активно используют льготную ипотеку

В числе регионов, в которых продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых рекомендует Центробанк, оказалась Ульяновская область. В Приволжском федеральном округе по отношению выданных кредитов к поступившим заявкам регион занимает первое место. По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в Ульяновской области ведется системная работа по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», а губернатор Сергей Морозов держит на личном контроле строительную отрасль, поэтому регион демонстрирует хорошие показатели не только по вводу жилья, но и по переселению из аварийного фонда. Как сообщает информагентство МИРИНФО, с успехом реализуется и программа сельской ипотеки.

Ульяновская область лидирует среди субъектов Приволжского Федерального округа и по вводу в эксплуатацию жилья. Губернатор региона Сергей Морозов подчеркнул, что нужно обеспечить комфортным жильем как можно больше жителей области, выполнив нацпроект «Жилье и городская среда» качественно и в срок. До 2030 года в Ульяновской области должно быть построено 9,6 млн квадратных метров жилья. Жилищные условия каждый год должны улучшать 30-40 тысяч семей, отмечает информагентство «Ель Медиа».

Льготную ипотеку в Ульяновской области используют вместе с остальными инструментами для увеличения темпов строительства жилья. В регионе наряду с ипотекой по ставке 6,5%, которую рекомендовала продлить Эльвира Набиуллина, работают жилищные программы с господдержкой – обеспечение жильём детей-сирот и молодых семей, губернаторская ипотека, льготная сельская ипотека, специальные программы для многодетных семей и семей с детьми. Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России, назвал ипотеку определяющим инструментом поддержки застройщиков через стимулирование спроса.

Сергей Морозов также поставил задачу подходить к развитию каждого муниципального образования комплексно. Глава региона заявил, что на поддержку со стороны региональной власти могут рассчитывать инвесторы, готовые взяться за осуществление комплексной застройки и развитию территорий. Для этого в Ульяновской области принят закон о масштабных инвестпроектах жилищного строительства. Ульяновская область является пилотным регионом, который одним из первых будет реализовывать Закон о комплексном развитии территорий, подписанный в конце 2020 года президентом РФ.