В Ульяновской области подводят итоги реализации проекта «Дефис»

Проект «Дефис», направленный на продвижение русского языка и чтения, реализован на территории Ульяновской области. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Автор и исполнитель проекта – некоммерческая организация «Клуб гражданского образования» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В процессе реализации проекта «Дефис» были созданы подкасты о русском языке и литературе «Слушай русский». Подкасты затронули нестандартные темы, в том числе происхождение русского мата.

«Самыми яркими мероприятиями проекта стали конференция для педагогов русского языка и литературы «Дефис», Литературный фестиваль «Дружба без границ» с участием студентов разных национальностей. В общей сложности в обоих мероприятиях приняло участие более 1200 человек», – отмечает руководитель проекта Елена Домашевская, директор АНО «Ульяновский клуб гражданского образования».

Проект охватил самые разные категории участников: педагогов, студентов, школьников и всех жителей, интересующихся русским языком и литературой.

Для школьников ярким событием стали интерактивные уроки, а также семейные онлайн-квесты «Акулы пера».

В Телеграме несколько месяцев длилась игра «Дефис» – чат-бот, где можно в удобной и легкой форме узнать основные правила русского языка, определить уровень своих знаний. Победители получили приятные призы и подарки от организаторов и партнеров.

В завершении проекта выпущено в электронном и печатном виде итоговое методическое пособие «РусЯз» для педагогов и специалистов по русскому языку и литературе.

Стратегическими партнерами проекта стали Ульяновский государственный педагогический университет, Ульяновский государственный университет и Совет при губернаторе Ульяновской области по развитию русского языка. К созданию уроков были привлечены современные деятели культуры региона.

Подробности и итоговые материалы проекта можно найти в официальной группе во ВКонтакте «Клуб гражданского образования», https://vk.com/ulkgo и на сайте https://defis.ulkgo.ru/.