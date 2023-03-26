В Узбекистане прошли съемки четвертого фильма проекта «Женщины и дороги. Путь к себе»

6 марта, в канун празднования Международного Женского Дня, в Торгово-промышленной палате Узбекистана состоялся организованный фондом «Sharq Ayoli» Международный круглый стол женщин-предпринимательниц Узбекистана и России, приуроченный к началу съемок проекта «Женщины и дороги: путь к себе».

Так в Ташкенте официально стартовал необычный автопробег и съемки документального фильма, в котором через многообразие женских лиц и динамику автопутешествия режиссеры Кристина Кретова и Анна Каменева раскрывают разнообразие и красоту страны. За 7 дней женщины творчества и бизнеса из России и Узбекистана проехали 1800 км за рулем по заданному маршруту: Ташкент-Самарканд – Бухара – Хива — Нукус и пообщались с местными женщинами – лидерами мнений разных профессий.

В съемках приняли участие первая бизнес-вумен Узбекистана Гульчехра бегим Махмудова, основатель проекта Madein.Uz, популяризатор ремёсел и декоративно-прикладного искусства Узбекистана Тахмина бегим Махмудова,

президент Международного женского общественного фонда Саодат Турсунбаева, руководитель социально-экономического проекта по созданию 4 тысяч рабочих мест в Ферганской области, Елена Романова, певица Сайёра Мусаева, дизайнер Елена Ладик, единственная женщина-охотница Узбекистана, основатель золотошвейного производства, директор библиотеки, легендарная танцовщица – профессор древнего танца «Лязги» Гавхар Матякубова и другие.

Съемки фильма и сам автопробег сопровождались встречами с женским деловым сообществом Узбекистана. Помимо Ташкента, 9 марта состоялась встреча в формате Public Talk с жителями Самарканда на территории комплекса Silk Road Samarkand.

Авторы идеи, режиссеры и продюсеры проекта и фильмов — Кристина Кретова и Анна Каменева.

Проект А&К Production «Женщины и дороги. Путь к себе» в рамках которого уже снято 3 фильма, нацелен на популяризацию путешествий и саморазвития в разных направлениях в творчестве и в бизнесе. Первый фильм проекта «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал» уже завоевал премии на международных кинофестивалях и снискал любовь зрителей.

Партнеры проекта в Узбекистане: автомобильная марка Chery и официальный дистрибьютер Chery компания Roodell Uzbekistan, Silk Road Samarkand Resort и петербургская компания «Нескучный сад».