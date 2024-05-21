В венгерском городе Печ отпразднрвали 20 лет дружбы между провинцией Чжэцзян и областью Баранья

Официальные лица и высокопоставленные гости собрались в Выставочном центре ПЕЧ (Expo Center PÉCS), чтобы отпраздновать 20-летний юбилей установления дружественных отношений между китайской провинцией Чжэцзян и венгерской областью Баранья. Это событие совпало с открытием Выставки восточной эстетики «Знакомство с поэзией Чжэцзяня через 24 солнечных цикла» (Encountering Poetic Zhejiang in the 24 Solar Terms), представляющей богатое культурное наследие Китая через призму его солнечного календаря. Мероприятие было совместно организовано Народным правительством провинции Чжэцзян и администрацией области Баранья при организационной поддержке Департамента культуры и туризма провинции Чжэцзян и Департамента иностранных дел Народного правительства провинции Чжэцзян. В мероприятии приняли участие около 150 гостей. Среди почетных гостей были И Ляньхун (Yi Lianhong), секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян и председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции, Эри Ласло (Őri László), председатель Муниципального собрания области Баранья, Сунь Цзе (Sun Jie), советник по культуре посольства Китая в Венгрии, и Чэнь Гуаншэн (Chen Guangsheng), директор Департамента культуры и туризма провинции Чжэцзян.

Выставка восточной эстетики, состоящая из четырех тематических разделов: «Весна — прославление жизни», «Лето — процветание», «Осень — делясь сладостью» и «Зима — медитация», стала яркой иллюстрацией богатого полотна китайской традиционной культуры, отражающей солнечные циклы в нематериальных жанрах искусства и ремеслах и подчеркивающей гармонию и философскую глубину взаимодействия с природой.