В Ярославле прошло совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов

Современные тенденции в профилактике падений и переломов у людей преклонного возраста стали темой межрегионального совещания, прошедшего 18 ноября 2021 года в Ярославле в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В работе школы приняли участие Наталья Евсеевич, заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные внештатные специалисты по травматологии-ортопедии, анестезиологии-реаниматологии, терапии и общей врачебной практике, медицинской профилактике, ревматологии, эндокринологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Смоленской и Ярославской областей.

Увеличение продолжительности жизни пожилых людей – это наиболее трудная задача, которая перед нами всеми стоит, – пояснила заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Наталья Евсеевич. – Население стареет, Ярославская область считается регионом с более пожилым населением, поэтому нашим специалистам есть чем поделиться. С 2010 года в Ярославской области помощь таким пациентам оказывается в. областном лечебно-диагностическом центре остеопороза и остеоартроза на базе больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева.

Профилактика и грамотно оказанная помощь в этом направлении – наша стратегическая задача. От этого напрямую зависят дальнейшая жизнь пациента, его здоровое старение, способность быть независимым от посторонней помощи, – рассказал помощник директора по региональному развитию РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Розанов. – Направленный на это пилотный проект стартовал в семи регионах. В 2022 году к ним присоединятся еще 10 областей, в том числе и Ярославская.

Все больные с переломом проксимального отдела бедра должны быть госпитализированы в травматологический стационар, независимо от общего состояния, возраста, наличия сопутствующих заболеваний – сообщил Михаил Белов, заведующий седьмым травматологическим отделением ГАУЗ ЯО Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева.

Разработка комплекса мер по профилактике падений и переломов у пожилых людей – один из результатов федерального проекта «Старшее поколение». Его основная задача – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой и активной жизни до 67 лет, а также достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Комплекс представляет трехкомпонентную систему: профилактика (углубленный скрининг, анкетирование), совершенствование оказания медпомощи пациенту с уже случившимся переломом (ранняя идентификация падения, диагностика, правильная маршрутизация, раннее хирургическое вмешательство), профилактика повторных переломов.