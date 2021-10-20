В Ярославской области проходят мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова

Весь 2021 год в России продолжается большой проект по празднованию или по подготовке к предстоящим празднованиям юбилеев выдающихся исторических личностей нашей страны.

В разных регионах страны проходят выставочно-просветительские мероприятия в целях повышения интереса к изучению биографий и творчества выдающихся людей России, славных дат российской истории и культуры, в целях популяризации культурного наследия и культурных ценностей, для демонстрации и популяризации высокого историко-культурного потенциала российских регионов. Так, в самом начале июля 2021 года в Концертно-зрелищном центре Ярославля прошли культурно-просветительские мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. В рамках мероприятия развернулась посвященная 200-летию Н.А. Некрасова выставка цифровых копий музейных предметов, в том числе связанных с жизнью и творчеством поэта. Также состоялось пленарное заседание с выступлениями исследователей творчества поэта, а затем – автобусная экскурсия в Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха». Мероприятие было организовано при поддержке Минкульта России совместно с правительством Ярославской области с целью сохранения литературного наследия России, популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем великого русского поэта, издателя Николая Алексеевича Некрасова, обмена опытом, координации деятельности учреждений культуры и укрепления профессиональных связей с перспективой реализации совместных проектов.

В мероприятиях приняли участие руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры, представители музейного и историко-культурного сообщества, представители Ассоциации литературных музеев, руководители и специалисты государственных федеральных и региональных библиотек, руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных организаций культуры, руководители и специалисты российских региональных органов власти в сфере образования и просвещения. Прозвучали доклады о мероприятиях Ярославской области к 200-летию Н.А. Некрасова, о мероприятиях в селе Вятском по подготовке и проведению юбилея «Мне на Руси жить хорошо!», о развитии академического взгляда на творчество великого поэта, о выставочных проектах музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» к 200-летию поэта, о приуроченных к юбилею издательских проектах ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова и другие выступления.

Тем временем цикл выставочно-просветительских мероприятий в разных регионах нашей страны, посвящённых юбилеям выдающихся исторических личностей России, продлится до конца 2021 года.