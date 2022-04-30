В Заполярном государственном университете назначен новый ректор

Как сообщает официальный сайт Российского Союза ректоров, экс-директор технопарка ТюмГУ Евгений Голубев стал ректором Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского — самого северного вуза в России.

Главную задачу для Евгения Голубева в статусе ректора ЗГУ сегодня сформулировал заместитель министра науки и образования РФ Петр Кучеренко, лично прибывший в Норильск, чтобы представить педагогическому совету арктического вуза рекомендованную для утверждения кандидатуру нового руководителя. «Вузам Севера сложно конкурировать с университетами Большой земли в условиях ЕГЭ. Многие студенты подают документы на материке. Наша задача — сделать университет привлекательным прежде всего для жителей Таймырского полуострова. А в будущем он может привлечь и ребят из других регионов», — заявил представитель Минобрнауки РФ. Другими словами, на плечи нового ректора ляжет большая работа по превращению самого северного высшего учебного заведения страны в современнейший университет, выпускники которого будут способны решать стратегические задачи развития Арктики. Причем времени на глобальную трансформацию ЗГУ отведено не так много — основной блок задач предстоит выполнить к 2025 году.

Именно сложность и амбициозность поставленной задачи, по словам Евгения Голубева, более всего привлекают его в новой должности. «Мне всегда хотелось развиваться в направлении новых образовательных проектов. И когда я понял, что в вузе Норильска такой большой потенциал партнерства с индустрией и возможность развития науки, что мы можем сделать хороший рывок, мне показался этот проект интересным, и я выразил свое желание переехать сюда. Ряд образовательных программ мы будем развивать в направлении актуализации компетенций наших индустриальных партнёров, в первую очередь, конечно, «Норникеля», — рассказал врио ректора ЗГУ.

Примечательно, что качественная перезагрузка Заполярного государственного университета коснется не только его образовательной программы, но и инфраструктуры. За это направление берет на себя ответственность «Норильский никель», для которого ЗГУ уже более 60 лет является настоящей «кузницей кадров». В ближайшие три года компания намерена вложить более 5 млрд рублей в реконструкцию исторического здания университета и строительство современнейшего кампуса для студентов и преподавателей. «Для нас важно, чтобы ЗГУ не только был центром образования, но и играл важную социальную роль на территории. Компания инвестирует не только в обновление инфраструктуры университета, но и в создание современного, не имеющего аналогов арктического образовательного кластера», — отметил руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин.

Бывший ректор ЗГУ Дмитрий Дубров, перешедший на работу советника замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, выразил надежду на то, что его преемник продолжит укрепление тесных партнерских отношений вуза и компании. «Дальнейшая работа заключается в развитии тех научных направлений, которые у нас уже есть. Мы все знаем, что будет реконструировано здание ЗГУ, а также построен кампус. Это уже новая история для нового ректора. Думаю, что на новом этапе наш университет будет сверкать новыми звёздами», — прокомментировал Дубров.