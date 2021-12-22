В ЖК Ялта Парк начались продажи квартир от 5,9 млн рублей

Общество
22 декабря 2021

Группа компаний ИнтерСтрой сообщила о выводе на рынок крупного пула из 104 квартир в жилом комплексе комфорт-класса «ЯлтаПарк». ЖК возводят в Ялте по адресу Южнобережное шоссе, 2А рядом с большим Массандровским парком. 

Один из лучших круглогодичных курортов страны предоставил для реализации современного инвестиционно-привлекательного проекта участок с хорошей транспортной доступностью в 7 минутах езды от знаменитой ялтинской набережной.

Как рассказали представители девелопера, приобрести дом с участком в престижной курортной локации многим покупателям сегодня финансово сложно. Проект ЯлтаПарк делает порог входа для клиента существенно доступней, одновременно предлагая готовую комфортную инфраструктуру. 

Покупатели могут выбрать одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 33 до 61 кв. метра. Наиболее доступные квартиры стоят 5,9 млн рублей. Завершить строительство жилого комплекса планируется в III квартале 2024 года.

Всего будут возведены три дома высотой в 12 этажей с помещениями для услуг, магазинов и кофейни, в которые можно будет войти со стороны улицы. Особенности зданий: светлые вентилируемые фасады с отделкой керамогранитом, большие окна, просторные лоджии и балконы с панорамным остеклением, прекрасные виды на живописный город, море и горы. 

В каждом здании предусмотрен подземный паркинг. Благоустройство территории ЯлтаПарка включает в себя детские игровые площадки, места для занятий спортом, дорожки для прогулок, места для отдыха и озеленение. 

В прилегающем районе работают магазины, частные и государственные медучреждения, школа и детский сад, рядом с ЖК находится остановка общественного транспорта.

Изучить планировки квартир ЖК «ЯлтаПарк», получить консультацию менеджера можно на официальном сайте компании-застройщика ИнтерСтрой.

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