В журнале Shopping Centers Russia вышло интервью с президентом девелоперской компании «Гарант-Инвест» Алексеем Панфиловым

Экономика
18 сентября 2020

Московский Крокус Экспо с 16 по 18 сентября принимает на своей площадке мероприятия в рамках международной выставки коммерческой недвижимости MAPIC Russia 2020. В преддверие этого мероприятия Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов дал большое интервью издателю журнала Shopping Centers Russia Надежде Филиной. Материал озаглавлен следующим образом: «На выходе из коронавируса мы сохранили бизнес и возможность зарабатывать».

Президент ФПК «Гарант-Инвест» в ходе состоявшейся беседы рассказал о том, как торговые объекты недвижимости российской столицы вышли из периода вынужденного карантина. Он также рассказал о настрое инвесторов относительно коммерческой недвижимости, объяснил свое видение того, какими должны быть торговые центры будущего, и какая роль в них отводится «зеленым» технологиям.

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