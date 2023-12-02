Вадим Усланов рассказал о своем сотрудничестве с Михаилом Гуцериевым

В первый день зимы, 1 декабря, состоялась презентация нового трогательного романса «Зимняя» в исполнении композитора и певца Вадима Усланова. Поэзия Михаила Гуцериева оживляет главный зимний праздник, слушателя окутывает волшебная музыка и голос Вадима Усланова.

По словам композитора Вадима Усланова поначалу он положил на музыку одно из стихотворений Михаила Гуцериева. Вадим записал в студии черновой вариант песни для демонстрации будущему исполнителю, однако Гуцериев предложил исполнять песню самому автору. Вадиму Усланову осталось только выразить благодарность маститому соавтору за такой подарок в свой юбилейный год.

В строках текста Михаила Гуцериева – яркое описание витающего в канун Нового года предчувствия приближающегося чуда: «на катке взгляд любви в каждом взгляде», звон колокольчиков на оленьей упряжке Деда Мороза, спешащего с подарками к детям. На всё это смотрит сверху «Луна-синеглазка». И несмотря на «снежный город в холодных тисках», всё равно искрящийся белый снег и нарядные нити разноцветных гирлянд дарят детям и взрослым радость, надежду на счастье и новогоднее чудо.