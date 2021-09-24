Валенсия – укромный уголок мира

Валенсия – город на юго-востоке Испании, который привлекает и очаровывает своими пейзажами и культурным наследием.
Климат в Валенсии – это, несомненно, самые подходящие температуры для комфортного пребывания: в среднем за год воздух нагревается до 22ºC. Осадков много не бывает, но влажности хватает из-за близости к Средиземному морю.
Валенсия – третий по численности город Испании, вокруг которого простирается одноимённая провинция и автономия. Начиная с самого начала своего существования – 138 г. до н.э. – и по XVII в. Валенсия то расцветала, то находилась в серьёзном упадке. Город находился под владением Римской империи, затем под контроль его взяли вестготы. А в 1102 году неожиданно для всех Валенсия и прилегающая к ней территория стали независимым королевством.
Нынешней Валенсия стала только после 1707 года, когда лишилась независимости, присоединившись к Испании во время войны за испанское наследие и после того, как стены, окружавшие город, были снесены в 1865 году из-за помехи в развитии. В дополнение к этому произошло изменение русла реки Турия, что положило конец частым и разрушительным наводнениям. Впоследствии, на отвоёванных у реки землях были разбиты парки и построены многочисленные учреждения культуры и досуга, такие как Дворец музыки и Город искусств и наук.
Транспортное сообщение
В Валенсию можно долететь прямым рейсом из Москвы. Можно доехать и на поезде, однако этот маршрут включает несколько пересадок, занимает до 3-х дней и обходится значительно дороже, чем самолёт. Отдыхающие на курортах Ибицы и Майорки легко могут добраться до Валенсии на морских паромах.
В Валенсии имеется метро, ходят автобусы и трамваи. Выгодно покупать карту Valencia Tourist Card – туркарту, которая включает бесплатный проезд на городском транспорте в течение 1, 2 или 3 дней (в зависимости от абонемента), бесплатный вход в музеи, 2 бесплатные закуски тапас и многочисленные скидки.
Велосипед – пожалуй, лучшее средство для изучения Валенсии. В городе развита сеть проката; цена за 7 дней составляет менее 8 €.
Валенсия – город контрастов
Это город сочетаний и метаморфоз: 10 минут прогулки по Валенсии достаточно, чтобы понять, какой необычной может быть архитектура и смешение её стилей.
- Город в городе – это вам не Париж
Город искусств и наук – комплекс зданий будущего, дизайн которого разработан в 1996 году по проекту Сантьяго Калатравы. Он поражает сочетанием ослепительно белого и лазурно-синего цветов и включает в себя несколько строений:
- Кинотеатр, планетарий и театр лазерных постановок;
- Научный музей;
- Крупнейший в Европе Океанографический парк;
- Оперный театр;
- Оранжерея и ботанический сад.
Сегодня комплекс является настоящим символом Валенсии и образцом современной архитектуры и подходит всем – от мала до велика: каждый тут находит что-то своё, и все находят будущее, которое ворвалось в их жизнь совсем незаметно.
- Башни Серранос и Куарт
Это башни-близнецы, часть средневековой стены, которая раньше окружала Старый город. Башни Куарт огромны, и их размеры наглядно дают понять, почему они были оборонительной линией Валенсии. В отличие от башен Серранос, которые являются многоугольными, башни Куарт имеют цилиндрическую форму.
- Центральный рынок
Здание этого рынка со стороны похоже больше на собор. Здесь можно найти всё, начиная от самых необычных овощей и фруктов и заканчивая всеми сортами мяса и рыбы.
- Здание Шёлковой биржи
Первый торговый центр в Валенсии, строительство которого началось в конце XV века и продолжалось в течение первой половины XVI века.
- Ратушная площадь
Это, пожалуй, главное место системы управления в Валенсии. На этой площади стоит белоснежное здание Городской мэрии, фасад которой обильно украшен статуями, искусной лепниной и колоннами. Интересен городской герб с летучей мышью над короной и мраморными женскими фигурами по бокам, олицетворяющими литературу и искусство. Внутри здания Городской мэрии заслуживает внимания Хрустальный зал с оригинальными витражами и богемскими хрустальными люстрами. Часть залов отведена под Исторический музей с большой коллекцией произведений искусства.
Кухня Валенсии
Традиционная кухня состоит из прекрасных блюд:
- Паэлья – блюдо из риса, мяса курицы и кролика, зелёной стручковой и белой фасоли, с добавлением оливкового масла, томата, шафрана и сладкой паприки.
- Тапас – холодные или горячие закуски, которые предлагают к пиву и лёгким спиртным напиткам. Это могут быть оливки, хамон, сыр, мини-бутерброды или небольшое и блюдо.
- Рыба (угорь, лобан, лосось, морской чёрт) в соусе из паприки и чеснока.
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