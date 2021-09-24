Валенсия – укромный уголок мира

Валенсия – город на юго-востоке Испании, который привлекает и очаровывает своими пейзажами и культурным наследием.

Климат в Валенсии – это, несомненно, самые подходящие температуры для комфортного пребывания: в среднем за год воздух нагревается до 22ºC. Осадков много не бывает, но влажности хватает из-за близости к Средиземному морю.

Валенсия – третий по численности город Испании, вокруг которого простирается одноимённая провинция и автономия. Начиная с самого начала своего существования – 138 г. до н.э. – и по XVII в. Валенсия то расцветала, то находилась в серьёзном упадке. Город находился под владением Римской империи, затем под контроль его взяли вестготы. А в 1102 году неожиданно для всех Валенсия и прилегающая к ней территория стали независимым королевством.

Нынешней Валенсия стала только после 1707 года, когда лишилась независимости, присоединившись к Испании во время войны за испанское наследие и после того, как стены, окружавшие город, были снесены в 1865 году из-за помехи в развитии. В дополнение к этому произошло изменение русла реки Турия, что положило конец частым и разрушительным наводнениям. Впоследствии, на отвоёванных у реки землях были разбиты парки и построены многочисленные учреждения культуры и досуга, такие как Дворец музыки и Город искусств и наук.

Транспортное сообщение

В Валенсию можно долететь прямым рейсом из Москвы. Можно доехать и на поезде, однако этот маршрут включает несколько пересадок, занимает до 3-х дней и обходится значительно дороже, чем самолёт. Отдыхающие на курортах Ибицы и Майорки легко могут добраться до Валенсии на морских паромах.

В Валенсии имеется метро, ходят автобусы и трамваи. Выгодно покупать карту Valencia Tourist Card – туркарту, которая включает бесплатный проезд на городском транспорте в течение 1, 2 или 3 дней (в зависимости от абонемента), бесплатный вход в музеи, 2 бесплатные закуски тапас и многочисленные скидки.

Велосипед – пожалуй, лучшее средство для изучения Валенсии. В городе развита сеть проката; цена за 7 дней составляет менее 8 €.

Валенсия – город контрастов

Это город сочетаний и метаморфоз: 10 минут прогулки по Валенсии достаточно, чтобы понять, какой необычной может быть архитектура и смешение её стилей.

Город в городе – это вам не Париж

Город искусств и наук – комплекс зданий будущего, дизайн которого разработан в 1996 году по проекту Сантьяго Калатравы. Он поражает сочетанием ослепительно белого и лазурно-синего цветов и включает в себя несколько строений:

Кинотеатр, планетарий и театр лазерных постановок; Научный музей; Крупнейший в Европе Океанографический парк; Оперный театр; Оранжерея и ботанический сад.

Сегодня комплекс является настоящим символом Валенсии и образцом современной архитектуры и подходит всем – от мала до велика: каждый тут находит что-то своё, и все находят будущее, которое ворвалось в их жизнь совсем незаметно.

Башни Серранос и Куарт

Это башни-близнецы, часть средневековой стены, которая раньше окружала Старый город. Башни Куарт огромны, и их размеры наглядно дают понять, почему они были оборонительной линией Валенсии. В отличие от башен Серранос, которые являются многоугольными, башни Куарт имеют цилиндрическую форму.

Центральный рынок

Здание этого рынка со стороны похоже больше на собор. Здесь можно найти всё, начиная от самых необычных овощей и фруктов и заканчивая всеми сортами мяса и рыбы.

Здание Шёлковой биржи

Первый торговый центр в Валенсии, строительство которого началось в конце XV века и продолжалось в течение первой половины XVI века.

Ратушная площадь

Это, пожалуй, главное место системы управления в Валенсии. На этой площади стоит белоснежное здание Городской мэрии, фасад которой обильно украшен статуями, искусной лепниной и колоннами. Интересен городской герб с летучей мышью над короной и мраморными женскими фигурами по бокам, олицетворяющими литературу и искусство. Внутри здания Городской мэрии заслуживает внимания Хрустальный зал с оригинальными витражами и богемскими хрустальными люстрами. Часть залов отведена под Исторический музей с большой коллекцией произведений искусства.

Кухня Валенсии

Традиционная кухня состоит из прекрасных блюд:

Паэлья – блюдо из риса, мяса курицы и кролика, зелёной стручковой и белой фасоли, с добавлением оливкового масла, томата, шафрана и сладкой паприки.

Тапас – холодные или горячие закуски, которые предлагают к пиву и лёгким спиртным напиткам. Это могут быть оливки, хамон, сыр, мини-бутерброды или небольшое и блюдо.

Рыба (угорь, лобан, лосось, морской чёрт) в соусе из паприки и чеснока.

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