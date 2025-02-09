Vantage Foundation объявила о партнерстве с SOS Children’s Villages Philippines, чтобы помочь уязвимым детям и семьям

Vantage Foundation объявила о партнерстве с SOS Children’s Villages Philippines, неправительственной организацией, занимающейся обеспечением безопасного семейного ухода за детьми, потерявшими родительскую поддержку или рискующими быть разлученными со своими семьями.

Основанная в 1967 году, организация управляет комплексной сетью программ, направленных на заботу об уязвимых детях и укрепление семей, подверженных риску. В основе ее работы лежит модель семейного ухода, когда дети, которые остались сиротами или чьи родители не могут заботиться о них, помещаются в SOS Villages.

Эти деревни состоят из небольших семейных домов, каждый из которых управляется SOS-матерью, которая обеспечивает детям внимание, любовь и заботу настоящей семьи. Дети растут в этих домах вместе со своими биологическими братьями и сестрами (если таковые имеются) и другими детьми при постоянной поддержке воспитателей, которые служат образцом для подражания и обеспечивают эмоциональное, образовательное и психологическое руководство.

SOS Children’s Villages предлагает непрерывный комплексный уход за детьми с самого раннего возраста, пока они не завершат свое образование или обучение и не перейдут во взрослую жизнь. Посредством программ, обеспечивающих образовательную поддержку, профессиональную подготовку, стипендии и карьерное консультирование, они расширяют возможности молодежи и предоставляют ей инструменты, необходимые для того, чтобы разорвать порочный круг бедности, осуществить свои мечты и стать будущими лидерами и участниками общества.

В январе фонд Vantage Foundation посетил деревню SOS в Маниле, чтобы своими глазами увидеть эффективную работу по поддержке уязвимых детей и молодежи. Размышляя об этом опыте, Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, заявил: «Видя невероятную работу, проделанную в SOS, мы подтвердили нашу приверженность поддержке инициатив, которые обеспечивают не только заботу, но и возможности для молодых людей строить более светлое будущее».

Айви Евангелиста (Ivy Evangelista), менеджер по благотворительности и партнерству в SOS Children’s Villages Philippines, поделилась: «Наши партнерские отношения имеют жизненно важное значение, помогая нам расширить наш охват и влияние. Работая вместе с такими организациями, как Vantage Foundation, мы можем предоставить детям и молодым людям поддержку, необходимую им для построения лучшего будущего и разрыва порочного круга бедности».