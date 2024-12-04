Vantage Foundation сотрудничает с Fresh Start для поддержки сообществ Эдинбурга  

Мир
4 декабря 2024

Фонд Vantage Foundation заключил партнерское соглашение с расположенной в Эдинбурге благотворительной организацией Fresh Start, которая помогает бездомным людям обосноваться в своем новом доме, предоставляя им различные товары и услуги. Они работают над тем, чтобы положить конец циклу бездомности и улучшить жизнь людей, живущих в нищете.

VANTAGE FOUNDATION PARTNERS WITH FRESH START TO SUPPORT EDINBURGH COMMUNITIES

Fresh Start была создана в 1999 году из желания помочь и поддержать свое сообщество, где преобладали такие проблемы, как бездомность, депривация и бедность. Используя личностно-ориентированный подход, организация начала распространять стартовые наборы, которые представляют собой комплекты предметов первой необходимости, чтобы помочь людям обосноваться в своем новом доме.

В настоящее время они распределяют свыше 14 000 наборов в год и помогают более 2 000 человек. За все эти годы организация расширила спектр своей помощи и стала предлагать больше услуг в ответ на потребности людей в их сообществах, таких как предоставление кухонной техники, кулинарных уроков и услуг по покраске и декорированию.

Представители Vantage Foundation посетили Fresh Start в ноябре, чтобы выразить поддержку их делу, проспонсировав стартовые наборы. «Мы рады поддержать Fresh Start в их миссии помочь людям создать для себя дом», — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. «Их миссия точно совпадает с нашей, и это партнерство является отражением нашей собственной задачи заниматься невидимыми проблемами социальной иммобильности».

«Мы хотим дать людям возможность почувствовать себя дома», — объяснила Джен Маккуистан (Jen McQuistan), специалист по корпоративному партнерству Fresh Start. «Для этих людей важно иметь пространство, которое они могут назвать своим, и развить истинное чувство принадлежности к сообществу».

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