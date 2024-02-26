Vantage Foundation сотрудничает с IREDE Foundation для расширения прав и возможностей детей с ампутированными конечностями в Нигерии

Фонд Vantage Foundation объявил о стратегическом партнерстве с фондом The IREDE Foundation, некоммерческой организацией, целью которой является помощь детям Нигерии в возрасте от 0 до 18 лет с потерей конечностей в получении протезов, которые дадут им возможность жить самодостаточной жизнью.

Vantage Foundation partners with The IREDE Foundation to empower child amputees in Nigeria

Дочь основателя IREDE Кристал Чигбу (Crystal Chigbu) родилась в 2009 году с врожденной деформацией конечности, при которой требовалась ампутация в возрасте 27 месяцев. С тех пор ее дочери пришлось использовать протез конечности. Кристал поняла, что на таких детей, как ее дочь, не хватает средств, и в 2012 году основала Фонд IREDE Foundation, чтобы изменить представление об инвалидности в Нигерии и в Африке в целом.

Фонд Vantage Foundation посетил Фонд IREDE Foundation в феврале, чтобы заверить в своей поддержке по данному вопросу. «Мы очень рады поддержать Фонд IREDE Foundation, чтобы изменить к лучшему жизнь нигерийских детей с потерей конечностей», — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Фонда Vantage Foundation. «Как партнер Фонда IREDE Foundation, мы окажем всестороннюю поддержку этим чемпионам в Нигерии и предоставим возможности для благополучной жизни, которую они заслуживают».

С момента своего создания Фонд IREDE Foundation находится на переднем крае информационно-пропагандистской деятельности и расширения прав и возможностей таких детей, которых они называют чемпионами. Они бесплатно предоставили более 528 изготовленных на заказ протезов конечностей 479 детям в 35 штатах Нигерии, и продолжают обслуживать и менять эти протезы по мере роста детей. Они также улучшили доступность образования для этих детей и дали им возможность реализовать свои мечты, выделяя для них образовательные стипендии.

«Для IREDE большая честь, что представители Vantage Foundation посетили нас в Нигерии и смогли увидеть, как наше видение становится реальностью благодаря нашим чемпионам», — сказала Кристал. «Вместе мы создаем более инклюзивный мир для всех».