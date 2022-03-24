Vantage на ADVFN International Financial Awards 2022 признана лучшим поставщиком услуг в АТР

Компания Vantage, являющаяся международным мультиактивным брокером, сообщила, что она была выбрана в качестве «лучшего поставщика торговых услуг в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион)» на церемонии вручения премий ADVFN International Financial Awards 2022.

Премия жюри — уже восьмой год — присуждается за лучшие продукты и услуги как в традиционной финансовой, так и в финансово-технологической отраслях.

«Для нас большая честь получить эту награду в рамках ADVFN International Financial Awards 2022, — заявил директор по стратегическим вопросам компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres). — Нам приятно, что нашу работу оценили по достоинству, и мы продолжаем внедрять инновации и укреплять свое присутствие в регионе АТР, обеспечивая лучшую в своем классе торговую экосистему для наших клиентов.

Компания Vantage осуществляет свою деятельность в регионе АТР уже в течение нескольких лет, однако по мере повышения степени сложности и роста ожиданий наших клиентов мы поняли, что расслабляться пока рано.

Поэтому мы продолжили свою работу на развивающихся рынках и делали все возможное, чтобы улучшить пользовательский опыт наших клиентов, предоставить инструменты, необходимые для эффективной работы, расширить охват, обеспечивая доступ новым клиентам, и ассортимент наших услуг, сохранив при этом низкую комиссию.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от всей души поблагодарить нашу команду за упорную работу, а также наших клиентов за их неизменную поддержку Vantage».

Это вторая крупная награда Vantage, полученная в регионе АТР с момента крупного ребрендинга компании в 2021 году. Vantage была ранее отмечена на церемонии Transformation Awards Asia 2021 — программе наград в АТР, которая присуждается за выдающиеся достижения и инновации в развитии бренда.

На церемонии Transformation Awards Asia компания Vantage была отмечена в номинациях «Лучший проект развития бренда, отражающий изменившуюся миссию, ценности или позиционирование» и «Лучший визуальный стиль в секторе финансовых услуг».